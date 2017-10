W tej chwili w Polsce działa 3,8 tys. instytucji oferujących ok. 100 tys. miejsc opieki dla najmłodszych. Chodzi o publiczne i niepubliczne żłobki, kluby malucha oraz dziennych opiekunów. Obecnie na instytucjonalną opiekę może liczyć w Polsce zaledwie co dziesiąte dziecko w wieku do 3 lat. Rząd chce, by w 2030 r...