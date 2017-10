CZYTAJ TEŻ: Minister Szyszko zniósł zakaz polowania na łosie

Strzelanie do łosi to nie jest pomysł nowy. Próbował go przeforsować już poprzedni? rząd, argumentując, że ten gatunek odbudował swoją populację.

CZYTAJ TEŻ: Łoś a sprawa polska (Manifest Wajraka)

Poprzednia władza jednak w końcu nie zdecydowała się na strzelanie do łosi. Nie tylko w obawie przed opinią publiczną, ale również dlatego, że dane o liczebności łosi były wyjątkowo niedokładne.

...