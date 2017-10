1 ZDJĘCIE Dr Adam Bodnar - absolwent i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UW. W latach 2004-15 związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Od 2015 r. rzecznik praw obywatelskich (Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta)

Sejmowa komisja do spraw petycji stwierdziła, że nie może się zająć odwołaniem rzecznika praw obywatelskich, o co zwrócił się do niej marszałek Marek Kuchciński. Ale PiS próbuje uprzykrzyć życie Adamowi Bodnarowi również za pomocą budżetu.