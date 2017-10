„Musiał wiedzieć, w co się pakuje… Choć to i tak bolesne” – miał powiedzieć Donald Trump do Myeshii Johnson, wdowy po poległym żołnierzu, w czasie rozmowy telefonicznej z kondolencjami w ubiegłym tygodniu.

Sierż. La David Johnson zginął 4 października wraz z czwórką innych amerykańskich i piątką nigerskich żołnierzy w zasadzce zorganizowanej przez posądzanych o związki z ISIS...