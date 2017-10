1 ZDJĘCIE EWA KOPACZ, była premier, pierwsza wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej (Fot. SA,awomir KamiA'ski / Agenc)

Władimir Putin dobrą koniunkturę wykorzystał do tego samego celu co PiS - do kupowania spokoju społecznego. Kiedy pieniądze się skończyły, demokracji już nie było. Pod rządami PiS w Polsce może być tak samo - zostaniemy bez pieniędzy i bez demokracji - mówi była premier Ewa Kopacz dwa lata po przegranej w wyborach parlamentarnych.