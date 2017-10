3 ZDJĘCIA Kibice Lazio podczas meczu: OGC Nicea - Lazio (Fot. Claude Paris / AP Photo)

Kibole Lazio w antysemickich atakach na fanów AS Roma wykorzystali wizerunek Anny Frank, ofiary Holocaustu. Władze klubu zdecydowały, że co roku będą organizować wycieczkę do byłego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau dla 200 kibiców. A przed każdym meczem w tym tygodniu fani i zawodnicy uczczą minutą ciszy pamięć ofiar Zagłady.