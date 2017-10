Magdalena Kursa: Cofnijmy się do maja 2015 r. Wybory prezydenckie wygrywa Andrzej Duda. Jaką refleksję zapisałby wówczas Janusz Piechociński na Twitterze, gdyby już wtedy odkrył dla siebie to narzędzie komunikacji?

Janusz Piechociński*: Rzeczywiście, dużo dziś tweetuję, bo wiem, że sprawy wielkie składają się z drobnych.

Ale wróćmy do filmu pod tytułem wybory prezydenckie. Wygrywa kandydat, który nie miał prawa wygrać, a był wystawiony po to, by przesunąć PiS do centrum i przyciągnąć młode pokolenie. Jarosław Kaczyński wysłał wcześniej swoich chłopaków do Tea Party [skrajnego konserwatywnego skrzydła amerykańskich Republikanów], by nauczyli się, jak przejąć dla prawicy internet...