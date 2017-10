1 ZDJĘCIE Premier Beata Szydło po rozmowach z lekarzami (Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta)

- Nikt z nas nie jest przywiązany do stołka. (...) Wszyscy mamy rozpisane swoje role i wiemy, co mamy robić. Jeżeli zmieniają się okoliczności, no to do tego dostosowuje się również taktykę - mówiła dziś w TVN 24 premier Beata Szydło, komentując plotki o swojej ewentualnej dymisji.