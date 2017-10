Astroturfing – czyli „sianie sztucznej trawy”. Lub odgórne tworzenie ruchów, które mają sprawiać wrażenie, że powstały oddolnie. W Polsce po raz pierwszy to zjawisko zaobserwowano podczas spacerów (patrz też „Spacerowicze”, „Zdradzieckie mordy”) występujących na niewielką skalę w lipcu 2017 r. w okolicach Sejmu, Senatu, Pałacu Prezydenta oraz Sądu Najwyższego. Dowodem na zaistnienie astroturfingu jest fakt, że wszyscy uczestnicy mieli takie same świeczki, prawdopodobnie zakupione im przez zagranicznych sponsorów, a także w różnych miastach skandowali te same hasła. Przypadek? Nie sądzę.

Bez...