W najnowszym, 22. odcinku „Gdzie jest lider?” trwa poszukiwanie przywódcy opozycji. Rysiek (Lesław Żurek) nijak nie może się dogadać z Grzegorzem (Tomasz Sapryk). Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o Kamilę (Anna Próchniak) i Borysa (Maciej Wyczański). Oni bardzo by się chcieli dogadać, ale boją się reakcji swoich szefów. Kamila i Borys w „Uchu” wyraźnie mają się ku sobie i to bardzo uraziło posła Platformy Obywatelskiej Borysa Budkę, czyli pierwowzór Borysa.

?

– Niestety, to, co zrobiono w ostatnim odcinku „Ucha Prezesa”, nie mieści się już w kategoriach żartu czy kabaretu. To było żenujące – ocenił Budka w rozmowie z...