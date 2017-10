3 ZDJĘCIA Nemanja Nikolić podczas meczu Chicago Fire - Philadelphia Union, 15 października 2017. (USA TODAY Network / USA TODAY Network/Sipa USA/East News)

Od podboju Węgier i Polski po odkrycie Ameryki. Trzy kraje, cztery sezony, cztery snajperskie tytuły z rzędu. Nemanja Nikolić to żywy dowód na to, że nie trzeba wyjechać do wielkiego klubu, żeby przyjemność z futbolu czerpać garściami.