8 ZDJĘĆ iPhone X (fot. AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

iPhone X to bez wątpienia najbardziej wyczekiwany smartfon tego roku. Jednak im bliżej premiery, tym więcej niepokojących doniesień z obozu "nadgryzionego jabłka". Problemem jest to, co miało do produktu Apple przyciągnąć najbardziej - technologia.