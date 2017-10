W zeszłą środę Madryt i Barcelona stanęły ramię w ramię: rządy centralny i regionalny wspólnie zgłosiły w Brukseli kandydaturę stolicy Katalonii na nową siedzibę Europejskiej Agencji Leków. Do tej pory mieściła się w Londynie, ale z powodu brexitu musi znaleźć nowy adres. Do ugoszczenia instytucji zgłosiło się 19 miast z całej Unii, ale na papierze to właśnie Barcelona jest najsilniejszym kandydatem.

Prawie pół miliona ludzi...