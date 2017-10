1 ZDJĘCIE 20 października 2017 r. Król Hiszpanii Filip VI i królowa Letizia wręczają Adamowi Zagajewskiemu medal podczas audiencji poprzedzającej wręczenie Nagród Księżniczki Asturii (EAST NEWS)

Prawie dwa tysiące Hiszpanów zjechało we wtorek do Oviedo z najodleglejszych zakątków kraju, by spotkać się z Adamem Zagajewskim. A w piątek wieczorem poeta podczas wielkiej uroczystości odbierze Nagrodę Literacką Księżniczki Asturii za 2017 r. Będzie jej pierwszym polskim laureatem.