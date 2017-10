Syryjska Rakka i iracki Mosul – perły w koronie Państwa Islamskiego (Islamic State in Iraq and Syria – ISIS) – to dziś największe miasta odbite z rąk radykałów, a ich odzyskanie to niewątpliwy sukces?miejscowych sił i wspierającej je koalicji dowodzonej przez Amerykanów. Jednak cena za wielomiesięczne walki, oblężenie i bombardowania jest ogromna. Dawniej prężne, szybko rozwijające się miasta są dziś w ruinie. Rozmiary katastrofy dopiero teraz są powoli szacowane.

Bloki mieszkalne, budynki administracji, kilkusetletnie meczety, chrześcijańskie kościoły, zabytki z czasów rzymskich i asyryjskich – lista niepowetowanych strat ciągnie się w nieskończoność...