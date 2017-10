Rządowi Theresy May bardzo zależy na jak najszybszych negocjacjach o okresie przejściowym pomiędzy brexitem (najpóźniej w marcu 2019 r.) a wejściem w życie nowej brytyjsko-unijnej umowy o stosunkach handlowych. Coraz mocniej naciska na to europejski biznes, a szczególnie Brytyjczycy (i inwestorzy na Wyspach Brytyjskich) bojący się chaosu prawnego po marcu 2019 r., czyli w czasie układania nowych relacji handlowych między Londynem i UE. Brytyjska premier w swym wrześniowym przemówieniu we Florencji zadeklarowała, że okres...