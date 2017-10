Temat Turcji został wprowadzony do porządku obrad trwającego właśnie w Brukseli dwudniowego szczytu szczytu UE na prośbę Berlina. Kanclerz Angela Merkel przed wyborami do Bundestagu po raz pierwszy otwarcie ogłosiła (podczas debaty TV z Martinem Schulzem z SPD), że jest przeciwna wejściu Turcji do UE i że „będzie rozmawiać z partnerami z UE”, by zakończyć tureckie negocjacje akcesyjne...