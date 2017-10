1 ZDJĘCIE Przewodniczący Rady Europy Donald Tusk (Marc DOSSMANN)

Donald Tusk ponagla UE do nowej zbiórki pieniędzy na hamowanie migracji. Turcja ma dostać do grudnia całe 3 mld euro obiecane jeszcze w 2016 r., ale czeka na więcej. Polska zadeklarowała ok. 7 mln euro dla krajów Afryki.