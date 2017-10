Potencjalni kandydaci są już po rozmowach z liderami PO, ale w partii zastrzegają, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. – Poruszamy się w ciemności. Nie wiadomo, co ostatecznie PiS zrobi z ordynacją wyborczą, czy np. nie ograniczy wyborów prezydenckich do jednej tury. No i wciąż w grze jest strategiczne porozumienie z Nowoczesną – mówi bliski współpracownik Grzegorza Schetyny.

Rozmowy z ugrupowaniem ...