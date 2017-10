Czy jeśli powstanie ten rząd, to jego głównym celem będzie tylko przetrwanie? A może Angela Merkel wspierana przez liberałów i Zielonych, było nie było partie postępowe, pchnie Niemcy mocno do przodu? W kampanii wyborczej Merkel próbowała wprawdzie mówić o wyzwaniach, jakie niesie rozwój gospodarki cyfrowej, a jej rywal Martin Schulz, przywódca SPD utyskiwał, że Niemcy, jeśli chodzi o dostęp do...