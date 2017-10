Producenci żywności, zwłaszcza zbóż i słodyczy, od kilku lat podnoszą alarm: z Ukrainy sprowadzane są tańsze produkty, co zagraża polskim przedsiębiorcom. W przypadku produktów cukierniczych bywają one tańsze nawet do 40 proc. od rodzimych ze względu na niższe koszty produkcji.

W 2016 roku rzeczywiście sprowadziliśmy o 25 proc. słodyczy więcej, choć od 2012 roku import cały czas spadał.

?Ożywienie?handlu z Ukrainą i obawy polskich producentów są związane z tym, że Ukraina może bezcłowo (lub przy preferencyjnych stawkach) eksportować do UE kontyngenty...