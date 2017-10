W filmie „Gry Wojenne” Johna Badhama z 1983 roku jedną z głównych ról gra komputer Joshua dowodzący amerykańskim wyrzutniami pocisków balistycznych, który usiłuje wygrać urojoną wojnę nuklearną ze Związkiem Radzieckim (urojoną w tym sensie, że atak Rosjan jest fikcyjny, ale chęć wystrzelenia amerykańskich rakiet prawdziwa).

Prawie mu się to udaje, gdyby nie to, że pod koniec filmu, jak to bywa w produkcjach Hollywood, David Lightman, genialny nastolatek, podrzuca pomysł, by komputer zagrał sam ze sobą w kółko i krzyżyk.

Joshua rozgrywa wszystkie możliwe partie i dochodzi do wniosku, że kółka i krzyżyka nie da się wygrać, a - przez analogię - nie istnieje scenariusz pozwalający na wygranie globalnego konfliktu nuklearnego. To oczywiście ratuje świat od zagłady.

...