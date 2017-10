Nazywana jest arlekinem od jej angielskiej nazwy Harlequin ladybird albo biedronką azjatycką, bo pochodzi z Azji. Jej łacińska nazwa to Harmonia axyridis.

Teraz jest jej wszędzie pełno, bo we wrześniu i październiku szuka sobie miejsca do hibernacji i zimowania. W Azji te biedronki zwykle migrują w góry, gdzie znajdują zimowe schronienia w szczelinach skalnych lub pod kamieniami, ale u nas najczęściej chowają się do budynków, być może instynktownie biorąc je za skalne wzniesienia - informuje Centrum Badań Ekologicznych PAN...