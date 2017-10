– Gołym okiem widać, że państwowe służby są dziś zainteresowane nękaniem samorządowców, którzy mogliby zagrozić w wyborach kandydatom PiS – uważa poseł Ireneusz Raś (PO). – Trudno mówić o zbiegu okoliczności, kiedy kilku znanych prezydentów ma problemy z prokuraturą. Każdy zarzut jest dobry, bo przecież nie chodzi o to, by skazać, ale o to, by ubrudzić. To czarny PR – dodaje.

Raś przypomina też ubiegłoroczne kontrole CBA u wszystkich...