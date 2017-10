Po jednej z ulic mknie rozpędzony pikap wyładowany bojownikami Syryjskich Sił Demokratycznych (SSD) wspieranych przez Stany Zjednoczone. Uzbrojeni w karabiny i umęczeni pokazują znak wiktorii. Kierowca naciska klakson. Ze zniszczonych budynków, w których znajdują się ich pozycje, co jakiś czas ktoś wygląda i radośnie macha ręką. Bojownicy śpiewają i wznoszą w powietrze karabiny. Państwo Islamskie (Islamic State in Iraq and Syria – ISIS) jest o krok od utracenia „stolicy” swojego samozwańczego kalifatu, którą zajęło w 2014 roku.

– To jeszcze nie koniec walk o Rakkę, ale jesteśmy bardzo blisko i wkrótce będziemy mogli to oficjalnie ogłosić – mówi 19-letni Sefedin Arzad z SSD.