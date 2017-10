2 ZDJĘCIA Spotkanie Kaczyński - Duda ws. reformy sądownictwa, Belweder (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Prezydent ma się spotkać z prezesem PiS pod koniec tygodnia. Jak zapowiada prezydencki minister Krzysztof Szczerski, będzie to "zakończenie rozmów dotyczących reformy sądownictwa". - Prezydent podpisuje tylko ustawy, co do których sam ma przekonanie o tym, że są wartościowe - podkreśla.