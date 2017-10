8 ZDJĘĆ Huragan Ofelia , fale rozbijają się o nabrzeże w Porthleven w Kornwalii w południowo-zachodniej Anglii . (Ben Birchall / AP / AP)

Huragan "Ofelia" z wiatrem dochodzącym do 180 km/godz. przeszedł nad Irlandią. Trzy osoby nie żyją, a ok. 380 tys. gospodarstw nie ma prądu. To najsilniejszy huragan, jaki dotknął Irlandię od ponad pół wieku.