Walcząca, biegająca intensywnie, dynamicznie atakująca przeciwnika, zacięta? niemal do ostatniej minuty. A do tego czerpiąca radość z gry – tak grającej Legii jej fani nie widzieli dawno. Przyzwyczajeni do zawstydzających upokorzeń w końcu mogli dziękować piłkarzom za wygraną.

Ci w końcu zagrali z pasją. Dzięki niej zdobyli bramkę, która dała im zwycięstwo. W ósmej minucie Guilherme został sfaulowany w środku pola, ale szybko...