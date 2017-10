3 ZDJĘCIA Sebastian Kurz udziela wywiadów przed komisją wyborczą, w której właśnie oddał głos (Matthias Schrader (AP Photo/Matthias Schrader))

Zgodnie z przewidywaniami chadecy wygrali przedterminowe wybory w Austrii. Triumfują też populiści, którzy o mały włos nie stali się drugą siłą polityczną kraju. Te wybory to dla kraju historyczny moment i to nie tylko dlatego, że kanclerzem zostanie 31-letni Sebastian Kurz, do tej pory szef MSZ.