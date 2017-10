Komisja Wenecka ponownie przyjedzie do Polski pod koniec października.

Delegacja będzie rozmawiać ze stowarzyszeniem Lex Super Omnia (Prawo ponad Wszystkim). To jedyna organizacja, która broni niezależności prokuratorów przed politykami. Liczy ok. 150 członków – śledczych krytycznych wobec rządów PiS, często zdegradowanych do najniższych szczebli w prokuratorskiej hierarchii. Sprzeciwiają się oni angażowaniu prokuratury do działań politycznych, instrumentalnemu wpływaniu na bieg postępowań i wymuszaniu posłuszeństwa śledczych.

...