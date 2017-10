– Finały to ten poziom, na którym chcę grać. Za mną długa droga – mówiła Szarapowa przed niedzielnym finałem. Znaczące jest już to, że zdecydowała się na start w Tiencinie. Jeśli chciała w końcu coś wygrać, to w Chinach była ku temu idealna okazja. Pula nagród wynosząca 426 tys. dol. nie przyciągnęła gwiazd. Miała zagrać najwyżej rozstawiona Francuzka Caroline Garcia, ale po triumfach w Wuhan i Pekinie zrezygnowała ze startu...