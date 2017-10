3 ZDJĘCIA Trębacz w tradycyjnym katalońskim nakryciu głowy (barettina) podczas ceremonii upamiętniającej 77. rocznicę śmierci Lluisa Companysa. Barcelona, 15 października 2017 r. (Manu Fernandez / AP)

Koalicją nacjonalistów targają sprzeczności. Do niedzielnego popołudnia nikt w Barcelonie nie miał pojęcia, co zrobi premier Carles Puigdemont. Przez cały weekend jego nacjonalistyczna koalicja - od konserwatywnej prawicy po skrajną lewicę - spierała się, co ma zrobić. Ale sam premier niczego nie zdradzał.