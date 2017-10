Na to przemówienie w napięciu oczekiwano nie tylko w Teheranie, ale też w stolicach najważniejszych światowych mocarstw. W piątek Donald Trump przedstawił swoją strategię wobec Iranu. Ale wpierw nakreślił złowieszczy obraz tego kraju: to państwo zbójeckie, fanatyczny reżim, sponsor terrorystów i wspólnik Al-Kaidy. Wynegocjowane i podpisane przez rząd Baracka Obamy porozumienie z 2015 r. uratowało irański rząd przed rychłym upadkiem, po czym Ameryka wysłała do Teheranu dziesiątki miliardów dolarów, których Irańczycy mogą użyć na wspieranie terroryzmu. Na domiar złego Iran nie stosuje się do warunków porozumienia i „za kilka lat” może wyprodukować broń atomową.

Tak twierdzi Trump, bo fakty są trochę inne.