„Podeślij mi tego swojego Mustanga, to podjadę do Warszawy was wesprzeć. A na poważnie skończ z tą farsą, bo ubliżasz zawodowi lekarza” - pisze Paweł Janicki. „Jak tam wakacje w Tanzanii? To zgroza, że was stać tylko na takie wakacje! Głodujcie do skutku! - dodaje Łukasz Fantini. „Kopa w dupę dostaniecie a nie podwyżki. Kim wy jesteście?” - wygraża informatyk z Działdowa Łukasz Ramiączek. „Żałosna kreaturo, nie tłumacz się” - dodaje Michał Jaskulski. To tylko kilka z licznych komentarzy, które w sobotę zalewały facebookowy profil Katarzyny Pikulskiej.

„Lekarz? Buta i arogancja”

Nowy, znienawidzony przez zwolenników rządu wróg publiczny nr 1 to młoda lekarka z Lublina. Opowiada, że na co dzień pracuje na dwóch szpitalnych oddziałach...