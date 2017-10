6 ZDJĘĆ Stranger Things: Gra (screen z gry)

Wyczekiwany drugi sezon "Stranger Things" trafił dziś do Netflixa. Nieco wcześniej powrót do miasteczka Hawkins zapewniła retrogra na smartfony, która nie dość, że wygląda przepięknie, to wciąga nie mniej niż serial.