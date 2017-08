Strzał, krzyk kobiety i strzał. Tak zapamiętali to świadkowie. Późniejsze ustalenia śledczych uzupełniły tę wersję o kolejny strzał oddany powtórnie do mężczyzny. Według śledczych zabójca lub zabójcy najpierw strzelili do Roberta, trafiając w potylicę. Potem wymierzyli w czoło Anny, a następnie także w czoło po raz kolejny do Roberta. Wyglądało to jak egzekucja...