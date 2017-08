1 ZDJĘCIE AGNIESZKA SADOWSKA

Wrzucasz śmieci do recyklingu? Czujesz się przez to lepszym obywatelem? Nie tak szybko. Badania pokazują, że twoje dobre samopoczucie prowadzi do zużywania przez ciebie większej ilości jednorazowych kubków, papieru i opakowań, niż byś używał wyrzucając to wszystko do śmieci