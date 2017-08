Jakkolwiek byśmy wywyższali naszą kulturę ponad królestwo zwierząt, rządzą nami te same biologiczno-chemiczne mechanizmy, które regulują życie szympansów czy wilków. Ewolucja promuje jedne zachowania, a wycina (jako słabiej dostosowane do środowiska) inne - i jedne skłonności są przekazywane kolejnym pokoleniom, a inne nie. Z kolei skomplikowana chemia naszych organizmów prowokuje nas do konkretnych reakcji na pojawiające się bodźce. W efekcie np. w chwili zagrożenia albo przyjemności najpierw...