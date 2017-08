1 ZDJĘCIE Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Berlinie (Maciej Luczniewski/REPORTER / REPORTER)

- Chodzi o to, by agresywnie prowokować policję, by lała się krew, by potem móc rzucać się pod radiowozy i by świat to widział - tak o taktyce polskiej opozycji mówił Niemcom prof. Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Berlinie