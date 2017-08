Tydzień temu przez Polskę przeszła fala oburzenia na wytwórcę napoju Tiger. Agencja zajmująca się mediami społecznościowymi tej marki wrzuciła do sieci mem. Na rysunku wyprodukowanym z okazji 1 sierpnia, rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, widać środkowy palec i napis: „chrzanić to, co było, ważne to, co będzie”....