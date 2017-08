Po alarmujących informacjach, że z pszczołami nie jest najlepiej, zwykliśmy sądzić, że ?to głównie one zapylają rośliny. Tymczasem naukowcy policzyli, że owady te odwiedzają 50-75 proc. kwiatów. Pozostałe 25-50 proc. zapylaczy stanowią niepszczoły, w tym także nocne motyle, czyli ćmy. Co więcej, istnieją rośliny, które zapylane są jedynie przez nocnych łowców...