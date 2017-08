Wygląda na to, że typowym przedstawicielem tzw. terroryzmu low-cost (taniego) jest Hamou Benlatreche, który 9 sierpnia pod Paryżem najechał samochodem na sześciu francuskich żołnierzy. Wciąż przebywa w szpitalu, gdzie leczy pięć ran postrzałowych zadanych mu przy próbie ucieczki przed aresztowaniem. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale nie może jeszcze zeznawać...

Żył spokojnie na przedmieściu, zapuścił gęstą brodę

Ten 37-letni Algierczyk nie był znany ani policji, ani służbom specjalnym z jakichkolwiek powiązań ze środowiskiem radykalnych islamistów we Francji lub z podróży do Turcji, Syrii czy Iraku, które mogłyby służyć nawiązaniu kontaktu z Państwem Islamskim (ISIS) czy Al-Kaidą i przeszkoleniu go tam na terrorystę...