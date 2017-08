5 ZDJĘĆ Uszkodzony w nocy z piątku na sobotę samochód w centrum Szczecina (Zdjęcie czytelnika)

Sprawcą nocnej demolki samochodów w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Ks. Bogusława X i Małkowskiego okazał się 39-letni mężczyzna z Dolnego Śląska. To on porysował ostrym narzędziem i poprzebijał opony w zaparkowanych wzdłuż jezdni autach. Nieprędko się za to wypłaci.