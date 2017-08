5 ZDJĘĆ Wycinka drzew (Czytelnik)

- Nie rozumiem, dlaczego robicie sensację. To przecież nie jest Puszcza Białowieska - tak reaguje nadleśniczy z Głogowa Małopolskiego na pytanie o wycinkę drzew w Budach Głogowskich na terenie Natura 2000. - To zgroza - pisze do "Wyborczej" jedna z mieszkanek