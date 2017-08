"South Park" zadebiutował na antenie 13 sierpnia 1997 roku odcinkiem "Cartman Gets An Anal Probe" – "Sonda analna Cartmana". Tytuł tego odcinka mówi coś o serialu; konkretnie to, że prawdopodobnie nigdy nie powinien być wyemitowany.

Sonda została założona przez kosmitów. Nie było to szczególnie niespodziewane, bo w latach 90. zasób tekstów kultury o tematyce science fiction był już pokaźny, a jednym ze stałych motywów, wynikających z fiksacji pewnej części ludzkości na temat potencjalnego ataku obcych, było przeprowadzanie badań na ludziach, chociażby za pomocą sond. Z tą częścią tytułu wszystko jest w porządku.

Dalej robi się gorzej. Sonda analna wkracza w obszary ciała, do których publiczność wolałaby nie mieć dostępu, szczególnie, że Cartman jest dzieckiem, członkiem...