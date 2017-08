1 ZDJĘCIE 0Mistrzostwach Swiata w lekkoatletyce Londyn 2017 (Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta)

- Poszedłem zrobić siku, wracam, a Wojtek jest na trzecim miejscu. Nie spodobało mi się to bardzo, okrzyczałem go, ale to niestety nie przyniosło efektu - mówił Paweł Fajdek w Londynie. W piątek po raz trzeci w karierze został mistrzem świata w rzucie młotem.