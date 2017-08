XV Memoriał Huberta Wagnera rozpoczął mecz Rosjan, którzy przylecieli do Krakowa w najsilniejszym składzie, z Kanadyjczykami prowadzonymi przez Stephane Antigę. Ci pierwsi nie wznieśli się na najwyższy poziom, co wystarczyło im do zwycięstwa 3:1. Później na bosko wyszli aktualni mistrzowie...