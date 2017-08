Nieudanych występów i porażek na mistrzostwach miała znacznie więcej niż medali. Te zdobywała jedynie pod dachem – złoto halowych MŚ w Sopocie i brąz w Portland. Na stadionie na podium nie stała nigdy, nawet w mistrzostwach Europy.

Do światowej czołówki wbiła się przebojem. Na igrzyska w Londynie się nie zakwalifikowała, ale po czterech latach do Rio jechała jako mocna kandydatka do medalu. Skoczyła tam tylko 1,93 m,...