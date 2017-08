Volkswagen to największy pracodawca w Wielkopolsce,. W Poznaniu i we Wrześni?zatrudnia ponad 9 tys. osób. Do tej pory w firmie działał tylko jeden związek zawodowy - NSZZ „Solidarność”. Należy, a właściwie należało, do niego 7 tys. pracowników.

Przykład VW był podawany – przez badaczy ruchu związkowego i media – jako dowód na dialog społeczny na najwyższym poziomie. Sielanka trwała jednak tylko do czasu, kiedy grupa pracowników postanowiła założyć konkurencyjny związek.

Zaczęło się od dyskusji na Facebooku: „Pracujemy na nocne zmiany, na dwie zmiany w soboty, musimy rezygnować ze spotkań z rodzinami i znajomymi. Pracujemy ciężej, dłużej i więcej” – napisał Andrzej Sobok, od 18 lat pracownik fabryki w poznańskim Antoninku....