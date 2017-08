– Jakieś głośne nazwiska? – zagaja Cezarego Jurkiewicza prowadzący program w prorządowej telewizji internetowej wPolsce.pl. Jurkiewicz to lider radnych PiS w Warszawie, szef jednego z klubów „Gazety Polskiej” i koordynator służby ochraniającej smoleńskie miesięcznice. To on prezesuje Polskiej Fundacji Narodowej.

– Jesteśmy w trakcie rozmów, można to oficjalnie powiedzieć – odpowiada Jurkiewicz. Chwilę później okazuje się jednak, że dopiero „chce rozmawiać” z Melem Gibsonem i Clintem Eastwoodem. Fundacja planuje bowiem...